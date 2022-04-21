Оккупанты продолжают бомбардировку и обстрел территории "Азовстали"

Несмотря на приказ Путина не атаковать "Азовсталь" в Мариуполе, оккупанты бомбят завод и прилегающие к нему территории. Россияне продолжают терроризировать "Азовсталь", где находятся украинские военные и гражданские.

Об обстрелах завода рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он заявил, что также в городе происходят обстрелы в районе трамвайного депо, расположенного вдали от "Азовстали".

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В комментарии 24 канала "Азов" подтвердил, что прямо сейчас происходит обстрел завода.

Несмотря на введение зеленых коридоров для мариупольцев и приказ Путина не стрелять по заводу, оккупанты продолжают терроризировать место, где находятся военные и мирные украинцы.

Я уверен – оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри "Азовстали". Ни наших защитников. Ни гражданских. Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех. Если мы говорим о гуманитарных шагах,

– написал Андрющенко.

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