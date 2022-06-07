Оккупанты продолжают наступление в районе Изюма, однако терпят потери в живой силе и технике

Российские оккупанты снова наступают у Изюма. Но они несут потери среди личного состава и техники.

Российские захватчики пытаются наступать в направлении Длинного и Долины. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 7 июня.

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Враг возобновляет наступление на Изюм, но имеет потери

В районе Изюма продолжаются попытки наступления в направлении Довгенькое и Долина. Наши защитники держат позиции и дают врагу адекватный отпор. Враг несет большие потери в живой силе и технике.

В целом на линии столкновения в Харьковской области продолжаются боевые действия. В этом направлении российские кафиры сосредоточивают основные усилия на обороне. Они проводят дистанционное минирование местности.

Ситуация в Харьковской области

Прошедшие сутки 6 мая на Харьковщине были довольно тяжелыми. Враг обстреливал Киевский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовский районы области по реактивным системам залпового огня.

В Харькове повреждения получила инфраструктура Киевского района. Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в одном из частных домов. В результате возгорания пострадал 52-летний мужчина. Спасатели вытащили его из-под завалов. Ранение получила также 70-летняя женщина. Всего в Харькове пострадали 3 человека.

В области русские захватчики обстреливают жилые дома, хозяйственные объекты, критическую инфраструктуру. В частности, в Дергаче кафиры ударили по частному предприятию. Там произошел пожар.

В Слобожанском Красноградском районе в результате обстрела уничтожены более 20 автомобилей. Кроме того, в Харьковской области из-за постоянных атак горят леса и трава.

Всего за сутки за прошедшие сутки в области зафиксировали 2 погибших, 7 раненых. В Дергаче – 1 человек погиб, 2 ранены. В селе Черноглазовка Богодуховского района – 1 человек погиб. В Изюмском районе – 1 раненый. В селе Уды Богодуховского района – тоже 1 раненый.

Обратите внимание – оперативная информация от Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня: видео