Оккупанты продолжают нести потери: в больницу в Алчевске попали 30 кадыровцев
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российская армия понесла большие потери среди личного состава. ВСУ продолжают отражать атаки врага на Луганском направлении.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 апреля. Известно, что в больницы в области массово поступают кадыровцы.
Внимание Погибших оставляют на поле боя: за неделю ВСУ ликвидировали 800 бойцов 2 армейского корпуса
Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Да, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов,
– говорится в сообщении.
По имеющейся информации, погибших оккупантов оставляют на поле боя.
В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.
К слову, за сутки на Донецком и Луганском направлении ВСУ отразили 9 вражеских атак. Наши защитники уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машины, 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем.
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