Россияне продолжают "обороняться" на Юге: гатят из всех видов оружия

10 ноября 2022 , 02:16
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Источник:

ОК "Юг"

Ситуация на Юге остается напряженной, но динамично развивается. Россияне продолжают военные действия. Кроме того, они обстреливают наши позиции.

Оккупанты применяют все имеющееся вооружение, используют авиацию и дроны-камикадзе, наносят ракетные удары.

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Россияне меняют места дислокации на оккупированных территориях. Покидая блокпосты, они заменяют объекты и территории. Кроме того, продолжают шантажировать людей техногенной катастрофой.

От обстрелов россиян гибнут гражданские

  • Оккупанты нанесли ракетный удар по освобожденным населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра. Разрушили один из частных домов. К сожалению, один человек погиб, еще один – получил ранения.
  • Позицию украинских защитников враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа "Ланцет".
  • В Криворожье россияне атаковали ракетами объект критической инфраструктуры. Без человеческих утрат.
  • Марганецкую общину на Никопольщине накрыли "Ураганами" и "Градами". Там разрушены и повреждены несколько домов. Один гражданский погиб.

За день ликвидировали более сотни оккупантов

Над Черным морем в Одесской области сбили 2 беспилотника "Гранат-3". Кроме того, наша авиация отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач. Попали в пункт управления, колонну военной техники и склады с боеприпасами.

Потери врага на Юге:

  • 125 оккупантов;
  • 3 танка;
  • 5 единиц авто-бронетехники;
  • склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Вражеских кораблей в Черном море стало больше

Корабельная группировка русского флота в Черном море увеличилась до 12 единиц. Однако в его составе так и не появилось ракетоносителей.

Правда, военные предупреждают, что угрозы ракетных ударов или атак дронами-камикадзе все равно остаются. Потому воздушные тревоги игнорировать не стоит.

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Автор: Ольга Музика