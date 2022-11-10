Россияне продолжают "обороняться" на Юге: гатят из всех видов оружия

Ситуация на Юге остается напряженной, но динамично развивается. Россияне продолжают военные действия. Кроме того, они обстреливают наши позиции.

Оккупанты применяют все имеющееся вооружение, используют авиацию и дроны-камикадзе, наносят ракетные удары.

Кстати Эмоции должны быть сдержанными, – Зеленский прокомментировал ситуацию в Херсонской области

Россияне меняют места дислокации на оккупированных территориях. Покидая блокпосты, они заменяют объекты и территории. Кроме того, продолжают шантажировать людей техногенной катастрофой.

От обстрелов россиян гибнут гражданские

Оккупанты нанесли ракетный удар по освобожденным населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра. Разрушили один из частных домов. К сожалению, один человек погиб, еще один – получил ранения.

Позицию украинских защитников враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа "Ланцет".

В Криворожье россияне атаковали ракетами объект критической инфраструктуры. Без человеческих утрат.

Марганецкую общину на Никопольщине накрыли "Ураганами" и "Градами". Там разрушены и повреждены несколько домов. Один гражданский погиб.

За день ликвидировали более сотни оккупантов

Над Черным морем в Одесской области сбили 2 беспилотника "Гранат-3". Кроме того, наша авиация отработала 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач. Попали в пункт управления, колонну военной техники и склады с боеприпасами.

Потери врага на Юге:

125 оккупантов;

3 танка;

5 единиц авто-бронетехники;

склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Вражеских кораблей в Черном море стало больше

Корабельная группировка русского флота в Черном море увеличилась до 12 единиц. Однако в его составе так и не появилось ракетоносителей.

Правда, военные предупреждают, что угрозы ракетных ударов или атак дронами-камикадзе все равно остаются. Потому воздушные тревоги игнорировать не стоит.

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