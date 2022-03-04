Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Изюм из авиации
4 марта 2022 , 00:00Читати новину українською
Россияне продолжают бомбить Харьковщину. Они обстреливают Харьков и Изюм из авиации.
Новые бомбардировки начались вечером 3 марта. Об этом в эфире "Суспільного" сказал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.
Важно Над Харьковом слышать самолеты и взрывы – людей призвали находиться в укрытиях
По его словам, в Изюме продолжается непрерывная канонада с 21:45.
Сначала бомбежка, а теперь канонада,
– сказал Мацокин.
Около 22: 45 очевидцы сообщили о взрывах и звуках военных самолетов в Харькове. Людей призвали укрыться в укрытиях и бомбоубежищах.
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