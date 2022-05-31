Оккупанты продолжают обстреливать пограничники Сумщины из минометов: снова раздавались взрывы

Сумщина снова очутилась под огнем россиян. Враг продолжает обстрел пограничных районов из разных видов оружия.

Российские кафиры сохраняют активность вблизи украинской границы в Сумской и Черниговской областях. Враг пока не планирует наступательные действия, но активно обстреливает мирные города.

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Очередной обстрел Сумщины

В оперативном командовании "Север" сообщили о том, что в период с 17:15 до 18:15 наблюдатели зафиксировали 16 взрывов. Враг нанес удары по окрестностям населенных пунктов Середина Буда и Прогресс. По предварительным данным, враг использовал минометы калибра 80 и 120 миллиметров.

В результате вражеского обстрела потерь среди личного состава или боевой техники нет. Уточняется информация о раненых среди местного населения, а также повреждениях гражданской инфраструктуры.

Ситуация на Севере: коротко о последних событиях

Каждый день российские кафиры обстреливают приграничные районы Сумской области, враг применяет артиллерию, минометы и даже авиацию. У границы зафиксировано скопление вражеских войск, но признаков подготовки к наступательным действиям нет.

Угроза обстрелов существует всегда, местным жителям нужно быть бдительными и не пренебрегать своей безопасностью.

Война России против Украины: главные новости

Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера-конструктора "Антонова". Человек решил встать на сторону врага и поддерживал Россию в войне против Украины. Также стало известно, что предатель неоднократно просил Путина предоставить ему российское гражданство.

Российские оккупанты практически сравняли Рубежное с землей . С помощью дрона удалось зафиксировать ужасные разрушения, которые враг нанес городу.

Рашисты не прекращают обстрелы и штурм Северодонецка. В результате авиаудара по городу была повреждена цистерна с азотной кислотой . Людей просят не покидать укрытий и подготовить маски для лица, которые нужно пропитать содовым раствором.

В направлении Изюма русские кафиры готовятся возобновить наступательные действия. Враг уже начал собирать живую силу и боевую технику для достижения этой цели.

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