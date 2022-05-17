Оккупанты продолжают обстрелы на границе: бьют по Сумщине и Черниговщине

Вооруженным Силам Украины еще раньше удалось вытеснить российских оккупантов за пределы государственной границы на Сумщине и Черниговщине. Впрочем, враг продолжает обстреливать эти области со своей территории.

Вместе с тем оккупанты осуществляют вооруженные провокации на самой границе России с Сумской и Черниговской областями. Такую информацию сообщили в Государственной пограничной службе Украины вечером 17 мая.

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Обстрелы оккупантами Сумщины и Черниговщины

В Госпогранслужбе рассказали, что сегодня, 17 мая, от вражеского огня пострадали дома дачного массива в окрестностях одного из пограничных пунктов в Шосткинском районе Сумской области.

Кроме того, зафиксирован вражеский минометный обстрел по приграничной территории в Городнянском районе Черниговской области. Вблизи дачного массива взорвались два десятка российских мин, выпущенных оккупантами со стороны села Зерново, что в Брянской области России. Отмечается, что этот обстрел сопровождался еще и огнем из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронированной техники.

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В общей сложности украинскими пограничниками сегодня уже было зафиксировано 7 случаев применения российскими оккупантами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области. На Черниговщине таких обстрелов за сутки было в общей сложности 2.

Последствия вражеских обстрелов приграничных территорий Сумской и Черниговской областей / Фото ГПСУ

В частности, оккупанты нанесли удар из минометов по украинским территориям со стороны села Локоть. По данным Госпогранслужбы, вчера, 16 мая, именно оттуда в Сумскую область пытались зайти вражеские диверсанты, однако их встретили украинские пограничники, из-за чего они отступили.

В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей же страны,

– добавили в ГПС Украины.

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К слову, сегодня украинские военные Госпогранслужбы также наблюдали возле границы пролеты российской пилотируемой и беспилотной авиации.

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