Оккупанты продолжают окружение Киева, Харькова и Николаева: в ВСУ рассказали о действиях врага
Источник:Генштаб ВСУ
Украина десятый день противостоит российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины, в частности, окружают Киев, Харьков и Николаев, но ВСУ держат оборону.
Россия продолжает цинично обстреливать объекты гражданской инфраструктуры, что приводит к многочисленным потерям среди мирного населения.
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В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты продолжают сосредоточение основных усилий на окружении украинских городов Киева, Харькова, Николаева, а также на границах Луганской и Донецкой областей и создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
Но оккупанты постепенно теряют наступательный потенциал.
В то же время, на Полесском направлении российские войска общей численностью до 15 БТГр продолжают блокирование Киева с северного и частично с западного направления.
Силами двух БТГр враг не оставляет попыток нарастить усилия в направлении Вышгорода. В районе села Иванкив оккупанты осуществляют развертывание полевой площадки для армейской авиации,
– рассказали в ВСУ.
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