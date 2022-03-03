Оккупанты продолжают перегруппировываться, – в МВД рассказали о ситуации в Киеве и окрестностях

В Киеве несколько раз за ночь со 2 на 3 марта была воздушная тревога. Прогремели взрывы в центре города.

По состоянию на утро 3 марта ситуация относительно стабильная. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Оккупанты концентрируются на нескольких направлениях

По его словам, украинские защитники разбили колонны военных под Макаровым, Иванковым и Бородянкой.

В то же время они (оккупанты – 24 канал) продолжают перегруппировываться, концентрироваться на нескольких направлениях,

– подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что передвижение пророссийских боевиков активно отслеживают. Оккупантов – большое количество, они как тараканы.

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Однако советник главы МВД уверен, что это – вопрос только времени. В целом Киев защищен. Тероборона, Вооруженные силы, Нацгвардия работают очень слаженно.

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