Оккупанты продолжают перемещать свои подразделения в Беларусь: в Генштабе назвали причины

Россия продолжает перемещать свои войска на территорию Белоруссии. И на это есть несколько веских причин.

Россия перемещает свои войска в Беларуси для ротации подразделений, понесших существенные потери и для того, чтобы усилить существующие группировки.

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Кроме того, таким образом страна-агрессор пополняет запасы продовольствия, топлива и боеприпасов. Также на территории Беларуси россияне организуют эвакуацию своих раненых и больных военнослужащих.

Между тем, часть подразделений вооруженных сил Беларуси продолжает находиться на полигонах.

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