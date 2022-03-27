Росія переміщає свої війська для Білорусі задля ротації підрозділів, які зазнали суттєвих втрат та для того, щоб посилити наявні угрупування.

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Окрім цього, таким чином країна-агресорка поповнює запаси продовольства, палива та боєприпасів. Також на території Білорусі росіяни організовують евакуацію своїх поранених та хворих військовослужбовців.

Тим часом частина підрозділів збройних сил Білорусі продовжує перебувати на полігонах.

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