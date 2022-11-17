Об этом 24 канала рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что, кроме того, россияне пытаются "торговаться" за территорию Украины.

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Логика Кремля

Солонтай подчеркнул, что Кремль действует по логике: мы отхватим большую часть территории Украины, затем часть вернем в обмен на то, что Украина забудет о большей, которую мы надежно и крепко отхватали.

Так было с Крымом. Отхватили его, а затем пошли на Донбасс, чтобы снять крымский вопрос. Будем там воевать, а потом на Донбассе будет какой-то компромисс, и мы Крым оставим за собой,

– говорит Солонтай.

Он отметил, что, по мнению кремлевских руководителей, если это сработало однажды, значит, можно двигаться дальше. И теперь, потеряв контроль над Херсоном, они считают его "оккупированным" Украиной.

Россияне ничего не могут поделать

Александр Солонтай отметил, что Кремль провел референдумы по присоединению территорий в границах, где они их на тот момент еще не успели захватить. А параллельно ВСУ провели "референдум" по поводу "включения" Лимана в Украину.

"Тогда стало очевидно, когда россияне пытаются "включать" новые территории в свой состав, наши вооруженные силы "исключают" их физический контроль за ними. И ничего они сделать не могут – будут "проглатывать" потери территорий, которые считают своими", – отметил собеседник.

Нужно быть правым и сильным

Солонтай считает, что для нас очень важно, что это произошло накануне саммита G20: Украина во время важных международных встреч выглядит победителем. Это ведь ключевой этап получения пакета разнообразной поддержки: оружия, финансов, гуманитарных программ.

Все это благодаря украинским вооруженным силам. Они демонстрируют победы, и тогда мир хочет быть на стороне того, кто прав и кто может побеждать. Мало быть правым – нужно быть правым и сильным,

– заметил эксперт.

Феноменальная победа

По его словам, именно победы ВСУ позволили задать на повестке дня не просто украинский вопрос, а херсонско-украинский вопрос на примере очередной украинской победы. Многие в мире эксперты подчеркнули, что это феноменальная, масштабная победа – разгром российских войск.

"ВСУ сделали главное с точки зрения политических отношений: вовремя и качественно внесли крутой вопрос на повестку дня. Украина воспринималась в положительном свете – как страна, которой следует доверять, в которую следует вкладывать и которая может побеждать", – подчеркнул Солонтай.

Он отметил, что у Запада есть "травма", когда они помогали определенным странам, но не все они "выгребли". Западные ресурсы, деньги, силы, специалисты, вооружение попало в другие руки или не принесло эффекта. Последняя такая травма – Афганистан.

Поэтому очень важно, что Украина демонстрирует наращивание успеха,

– резюмировал эксперт.

ВСУ позволили задать на повестке дня украинский вопрос: смотрите видео

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