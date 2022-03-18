Оккупанты продолжают стрелять по Луганской области: из "Градов" обстреляли больницу
18 марта 2022 , 13:11Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Луганской области оккупанты беспощадно обстреливают мирное население. В частности, они били из "Градов" по больнице в Приволье.
Оккупанты цинично обстреляли больницу 18 марта утром. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
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Русские снова целили из самых тяжелых видов вооружения целенаправленно по мирным жителям и их домам. Попали в десятки жилых домов и из "Града" обстреляли больницу в Приволье,
– говорится в сообщении.
Кроме Приволья, орки обстреляли Северодонецк и Кременную. Спасатели продолжают тушить пожар.
Результаты обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС
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