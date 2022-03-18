Оккупанты продолжают стрелять по Луганской области: из "Градов" обстреляли больницу

18 марта 2022 , 13:11
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Источник:

ГСЧС

В Луганской области оккупанты беспощадно обстреливают мирное население. В частности, они били из "Градов" по больнице в Приволье.

Оккупанты цинично обстреляли больницу 18 марта утром. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

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Русские снова целили из самых тяжелых видов вооружения целенаправленно по мирным жителям и их домам. Попали в десятки жилых домов и из "Града" обстреляли больницу в Приволье,
 –  говорится в сообщении.

Кроме Приволья, орки обстреляли Северодонецк и Кременную. Спасатели продолжают тушить пожар.

Результаты обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 18 марта: видео

 

Автор: Марта Кушка