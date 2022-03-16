Оккупанты продолжают взрывать снаряды и мины на территории ЗАЭС

Россияне продолжают подрывать на территории Запорожской электростанции станции снаряды и мины, которые не разорвались, когда они ее обстреливали.

Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС, сообщили в "Энергоатоме".

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По состоянию на утро 16 марта на ЗАЭС стоят около 50 единиц вражеской техники, много российских военных, взрывчатки и оружия.

Персонал работает под давлением

Все 6 энергоблоков обслуживает украинский персонал, у смен есть возможность ротации. Все технические решения работники вынуждены согласовывать с командиром захватчиков.

Они находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию ​​террористы тщательно проверяют.

Поэтому ядерная и радиационная безопасность под угрозой.

Важно – Оккупанты продолжают стягивать технику: