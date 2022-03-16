Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС, повідомили в "Енергоатомі".

До теми Окупанти підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку ЗАЕС

Станом на ранок 16 березня на ЗАЕС стоять близько 50 одиниць ворожої техніки, багато російських військових, вибухівки та зброї.

Персонал працює під тиском

Всі 6 енергоблоків обслуговує український персонал, зміни мають можливість ротації. Всі технічні рішення працівники вимушені погоджувати з командиром загарбників.

Вони перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію терористи ретельно перевіряють.

Тому ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

Важливо – Окупанти продовжують стягувати техніку: