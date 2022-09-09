Оккупанты начали "отрицательное наступление" при виде представителей Сил Специальных Операций. После этого несколько россиян даже выпрыгнули из танка.

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Как российский танк проиграл бой с деревом

На опубликованных в сети кадрах видно, как российский танк на относительно большой скорости проезжает по дороге, но после того, как они проехали мимо представителей ССО, "что-то произошло", и оккупанты начали выпрыгивать.

Однако танкист "своих не бросил" и просто уехал дальше. До первого поворота, где он "героически" вступил в бой с деревом. Это стоит увидеть своими глазами. Только дадим один спойлер – танкист в бою с деревом проиграл.

Тот случай, когда высказывание "Один в поле не воин" не оправдалось, потому что этим воином оказался украинский боец ​​ССО,

– говорится в описании к видео.

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Тем временем у оккупантов серьезные потери

Если оккупанты проигрывают в боях с деревьями, то просто стоит представить, какие потери врага в боях с Вооруженными Силами. На 9 сентября наши защитники и защитницы ликвидировали уже около 51 900 оккупантов.

Из-за колоссальных потерь 204-й полк квазиобразования на Луганщине, находившийся в Балаклее, прекратил свое существование. По данным разведки, почти все боевики погибли.

Также в россии список уничтоженных военных бригад пополнил 237-й десантно-штурмовой полк. Почти все оккупанты из этого полка погибли или получили ранения. Следует отметить, что этот полк также участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне.

В то же время оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка на Харьковщине отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Захватчики звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше.

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