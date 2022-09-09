Окупанти почали "від'ємний наступ" побачивши представників Сил Спеціальних Операцій. Після цього кілька росіян навіть вистрибнули з танка.

Цікаво 100 тисяч доларів за місце: "влада" окупантів на Луганщині готується для втечі у росію

Як російський танк програв бій з деревом

На кадрах, які опублікували в мережі, видно, як російський танк на відносно великій швидкості проїжджає дорогою, але після того, як вони проїхали повз представників ССО, "щось сталося", й окупанти почали вистрибувати.

Однак танкіст "своїх не кинув" і просто поїхав далі. До першого повороту, де він "героїчно" вступив у бій із деревом. Це варто побачити на власні очі. Тільки дамо один спойлер – танкіст у бою з деревом програв.

Той випадок, коли вислів "Один в полі не воїн" не справдився, тому що цим воїном виявився український боєць ССО,

– йдеться в описі до відео.

"Від'ємний наступ" окупантів: епічне відео

Тим часом в окупантів серйозні втрати

Якщо окупанти програють у боях з деревами, то просто варто уявити, які втрати ворога в боях із Збройними Силами. Станом на 9 вересня наші захисники та захисниці ліквідували вже близько 51 900 окупантів.

Через колосальні втрати 204-ий полк квазіутворення на Луганщині, який перебував у Балаклії, припинив своє існування. За даними розвідки, майже всі бойовики загинули.

Також у росії список знищених військових бригад поповнив 237-й десантно-штурмовий полк. Майже усі окупанти з цього полку загинули або зазнали поранень. Варто зазначити, що цей полк також брав участь у бойових діях в Афганістані та Чечні.

Водночас окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку на Харківщині відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв'язку. Наразі загарбники телефонують рідним з проханнями зв'язатися з командуванням та з'ясувати, куди їм рухатися далі.

Тим часом в росіян паніка через наближення ЗСУ до Куп'янська: дивіться відео