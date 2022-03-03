Оккупанты просили пустить их на Запорожскую АЭС "сфотографироваться для отчета" руководству

Российские оккупанты попросили руководство Запорожской атомной электростанции пустить их на территорию АЭС для того, чтобы "сделать фото" для руководства. Мол, после этого сразу уйдут.

Об этом рассказал председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин вечером 2 марта.

По его словам, российские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар.

Они говорят, что им достаточно хоть немного войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству,

– передает Котин слова оккупантов.

Добавим, что местным жителям несколько раз удалось не впускать российские войска в Энергодар. 2 марта агрессоры открыли огонь по гражданским.

Сначала на видео слышно, как взрываются гранаты, почти сразу – звук автоматной очереди. Люди напуганы и понемногу отступают. Очевидец сообщил, что одному из гражданских оторвало ногу. Ситуация в городе напряженная.

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