Российские кафиры практически сравняли Мариуполь с землей. Впрочем, этого для врага было мало – он решил скрыть следы своих преступлений и продолжать издеваться над мирными людьми.

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Оригиналы документов для получения "компенсаций"

Как сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко, единственная цель врага в Мариуполе – дограбить абсолютно все, что осталось в городе. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

В частности, все заявления российских кафиров о "планах на восстановление" Мариуполя - полный фарс. В частности, ранее сообщалось, что рашисты заставили мариупольцев написать заявления о том, что их дома якобы разрушили ВСУ, хотя весь мир видел, как россияне беспощадно избивали по городу.

Теперь в так называемом ДНР заявили о том, что людям для получения компенсации за разрушенное жилье нужно предоставить оригиналы документов на свое жилье.

Россияне просто издеваются над мирными людьми, ведь из-за их обстрелов и бомбардировок вряд ли где-то остались хоть какие-то документы, а кому удалось их сохранить, то отдавать их в руки захватчиков – это последнее, что следует с ними делать.

Ситуация в Мариуполе: последние новости из уничтоженного россиянами города

Российские кафиры нанесли большие разрушения как жилищам мирных жителей, так и гражданской инфраструктуре. Поскольку умелыми руками россияне похвастаться не могут, то проблему с отсутствием водоснабжения они решили мобильными душами .

Ситуация в городе крайне сложна, из-за уничтожения инфраструктуры все блага цивилизации просто отсутствуют. Враг уже не обстреливает город, а работает над замечанием следов своих преступлений.

В Мариуполе очень тяжелая ситуация с едой. "Гуманитарную помощь" кафиры не раздают людям, а продают в магазинах . Также многие продавцы так называемого "ДНР" приезжают сбывать продукты горожанам не за деньги, которых у гражданских уже нет, а в обмен на ценные вещи. Мариупольцы ради продовольствия вынуждены отдавать все, что у них осталось ценного.

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