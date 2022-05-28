Російські окупанти практично зрівняли Маріуполь із землею. Втім, цього для ворога було мало – він вирішив приховати сліди своїх злочинів та продовжити знущатися з мирних людей.

Читайте також Всі решта не мають значення, – Зеленський про важливість провести переговори саме з Путіним

Оригінали документів для отримання "компенсацій"

Як повідомив радник голови Маріуполя Петро Андрющенко, єдина мета ворога у Маріуполі – дограбувати абсолютно усе, що залишилося в місті. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Зокрема, усі заяви російських окупантів про "плани на відновлення" Маріуполя – повний фарс. Зокрема, раніше повідомлялося, що рашисти змусили маріупольців написати заяви про те, що їхні помешкання нібито зруйнували ЗСУ, хоча увесь світ бачив, як росіяни нещадно били по місту.

Тепер у так званому "ДНР" заявили про те, що людям для "отримання компенсації" за зруйноване житло потрібно надати оригінали документів на своє помешкання.

Росіяни просто знущаються з мирних людей, адже через їхні обстріли та бомбардування навряд чи десь залишились бодай якісь документи, а кому вдалося їх зберегти, то віддавати їх в руки загарбників – це останнє, що варто з ними робити.

Ситуація в Маріуполі: останні новини зі знищеного росіянами міста

Російські окупанти завдали великих руйнувань як помешканням мирних мешканців, так і цивільній інфраструктурі. Оскільки вмілими руками росіяни похизуватися не можуть, то проблему із відсутністю водопостачання вони вирішили мобільними душами.

Ситуація у місті вкрай складна, через знищення інфраструктури всі блага цивілізації просто відсутні. Ворог вже не обстрілює місто, а працює над замітанням слідів своїх злочинів.

У Маріуполі вкрай важка ситуація з їжею. "Гуманітарну допомогу" окупанти не роздають людям, а продають у магазинах. Також багато продавців за так званого "ДНР" приїжджають збувати продукти містянам не за гроші, яких у цивільних вже немає, а в обмін на цінні речі. Маріупольці заради харчів змушені віддавати все, що в них залишилось цінного.

Дивіться відео про те, як Німеччина вирішила не виконувати усіх прохань України щодо зброї