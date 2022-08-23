Мужчин хватали во дворах и на остановках: в Луганской области оккупанты провели мобилизационные рейды
На территории оккупированной Луганской области прошли мобилизационные рейды. Во многих населенных пунктах стали вылавливать и задерживать мужчин буквально на улице.
Сейчас на Донбассе продолжается тотальная мобилизация – забирают даже тех, у кого есть отсрочка. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники в спецслужбах.
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Где ловили призывников в Луганской области
Случаи охоты на мобилизационный резерв зафиксировали в четырех населенных пунктах Луганщины. Это были Новолимаровка, Богдановка, Беловодск, Семикозовка.
К сбору "новобранцев" в Луганской области привлекли оккупационную "народную милицию" квазиреспублики "ЛНР" и сотрудников "комиссариата". Они задержали ориентировочно 100 мужчин, которых сразу отвезли в "военные комиссариаты" в Луганске.
Как проводили мобилизационные рейды
Проверки проводились преимущественно на блокпостах и остановках общественного транспорта. При этом документы осматривали не только у пассажиров и прохожих, но даже у водителей маршруток. Также оккупанты проводили "подворовые обходы".
Как избежать мобилизации на оккупированных территориях
24 канал пообщался с работниками украинских спецслужб и выяснил, как захватчики отлавливают мужчин и как этого можно избежать.
- Прежде всего советуют изменить адрес проживания и номер телефона.
- После этого следует понять, как безопаснее всего покинуть квазиреспублику.
- Если это невозможно, следует вообще не выходить и не попадаться на глаза соседям.
Подробнее о том, как избежать мобилизации в так называемых "республиках" на Востоке Украины – по ссылке.
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