Мужчин хватали во дворах и на остановках: в Луганской области оккупанты провели мобилизационные рейды

На территории оккупированной Луганской области прошли мобилизационные рейды. Во многих населенных пунктах стали вылавливать и задерживать мужчин буквально на улице.

Сейчас на Донбассе продолжается тотальная мобилизация – забирают даже тех, у кого есть отсрочка. Об этом сообщили 24 каналу собственные источники в спецслужбах.

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Где ловили призывников в Луганской области

Случаи охоты на мобилизационный резерв зафиксировали в четырех населенных пунктах Луганщины. Это были Новолимаровка, Богдановка, Беловодск, Семикозовка.

К сбору "новобранцев" в Луганской области привлекли оккупационную "народную милицию" квазиреспублики "ЛНР" и сотрудников "комиссариата". Они задержали ориентировочно 100 мужчин, которых сразу отвезли в "военные комиссариаты" в Луганске.

Как проводили мобилизационные рейды

Проверки проводились преимущественно на блокпостах и остановках общественного транспорта. При этом документы осматривали не только у пассажиров и прохожих, но даже у водителей маршруток. Также оккупанты проводили "подворовые обходы".

Как избежать мобилизации на оккупированных территориях

24 канал пообщался с работниками украинских спецслужб и выяснил, как захватчики отлавливают мужчин и как этого можно избежать.

Прежде всего советуют изменить адрес проживания и номер телефона.

После этого следует понять, как безопаснее всего покинуть квазиреспублику.

Если это невозможно, следует вообще не выходить и не попадаться на глаза соседям.

Подробнее о том, как избежать мобилизации в так называемых "республиках" на Востоке Украины – по ссылке.

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