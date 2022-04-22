Оккупанты проводят тренировки ПВО недалеко от украинских границ, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Недалеко от украинских границ российские оккупанты разворачивают системы радиоэлектронной разведки и проводят тренировки противовоздушной обороны.
Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером 22 апреля.
Читайте также В Генштабе ВСУ не исключают вероятность использования Приднестровья в войне с Украиной
Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области. Посты постановки радиопомех в районе Климовки и Дымамерок развернули белорусские подразделения,
– указывают наши военные.
Отмечают также, что российские оккупанты провели тренировку сил и средств противовоздушной обороны.
"Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории Беларуси", – добавили в Генеральном штабе ВС Украины.
Напомним, украинские воины с начала полномасштабного вторжения уничтожили 69 средств ПВО врага.
Новые страшные потери россиян за 22 апреля: смотрите видео