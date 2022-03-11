Оккупанты проводят воздушную разведку позиций украинских войск: на каких направлениях
11 марта 2022 , 19:40Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Российские захватчики продолжают проводить воздушную разведку позиций украинских военных. Это происходит в нескольких направлениях.
В частности, в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Следует отметить, что украинские военные в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам.
Враг несет значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.
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