Оккупанты пытают людей на Херсонщине и выложили видео в соцсети 18+

Российские оккупанты систематически занимаются пыткой людей на оккупированных территориях. На захваченной Херсонщине они пошли гораздо дальше и начали выкладывать видео со своими жертвами в интернет.

Показали на таких записях 10 мая двух гражданских мужчин, которые пострадали, в частности, от пыток электрическим током. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

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Стало известно, кто этим занимается

Решили распространять видео убитых людей российские разведчики из 10 отдельной бригады специального назначения. Они являются служащими воинской части №65564.

Изуверы совершают зверства систематически, поэтому сейчас трудно даже представить, сколько уже было у них жертв. Записи, которые они выложили в интернет, сняли в полицейском участке на захваченной врагом части Херсона.



Флаг служащих врага, пытающих людей / Фото "Военпро"

Заставляют выражать "соболезнование"

На одной из записей россияне заставили мужчину в штатском говорить заученный текст. Лицо этого пострадавшего было не только окровавленным, но и местами с припухлостями.

Выражаю соболезнования матерям, женщинам и детям погибших русских десантников. Я очень сочувствую и прошу прощения,

– заставили говорить пленника.

Жертве русского "спецназа" трудно говорить, но при остановках его постоянно подгоняют словами "дальше". В конце записи мужчина также сказал, что готов искупить свою "вину", однако неизвестно, в чем именно его обвинили.

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Другого пострадавшего смогли идентифицировать

На другом распространенном видео, мужчина, работающий на железной дороге. Военный и блоггер Сергей Стерненко написал в телеграме, что это Сергей Морозов. В фейсбуке этого мужчины было указано, что он работал на железной дороге. Однако сейчас в соцсети найти его аккаунта уже невозможно.

Сергей Морозов до и после пыток российской армией / Изображение из телеграма Сергея Стерненко

На то, что Сергея пытали током, указывает проволока с прищепкой клеммы, которую ему прицепили к уху. Также у него была уже засохшая кровь на лице. На видео мужчина говорит, что якобы занимался "мародерством русских десантников". В конце он говорит идентичный к предыдущему тексту о сочувствии россиянам, но также говорит, что готов искупить вину кровью.

Как за это могут наказать

Пытки и любое другое насилие, направленное на пленных или гражданских, является нарушением международного права. В Уголовном кодексе Украины такие действия подпадают под статью "Нарушение законов и обычаев войны".

Поэтому "спецназовцам", которые этим занимаются, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Однако это распространяется только на тех оккупантов из воинской части №65564, которые не погибнут.

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