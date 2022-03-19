Оккупанты пытают и похищают людей на Сумщине

На Сумщине российские оккупанты прибегают к пыткам и похищению людей. Известно, что преступления совершаются с помощью местных.

Соответствующую информацию обнародовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 18 марта. О пытках стало известно на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Сумской области орки издеваются над людьми

Дмитрий Живицкий рассказал, что оккупанты заходят в села и мародерствуют, совершают беспорядок.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при "пособничестве" местных жителей, работающих на русский мир,

– написал Живицкий.

Политик вспомнил – это недопустимо и влечет 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле!

К сожалению, оккупанты в Тростянце обстреляли больницу. К счастью, люди не пострадали. 93 бригада ВСУ в этом направлении разбили колонну вражеской техники и сожгли ее.

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