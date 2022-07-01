Оккупанты пытаются бежать из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку

Российские захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсона. Вероятно, опасаясь решительного и неотвратимого наступления наших ВСУ.

Как рассказали украинские разведчики, оккупанты пытаются сбежать с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

Важно Убегая из Змеиного, россияне жгли технику и документы: ВСУ уничтожили "Тор", катер и склад

Разведчики рассказали, что в оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18 – 20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения.

Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют 3 автомата. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем ​​прячутся,

– сказали украинские разведчики.

В Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

Потери России в Украине колоссальные

Россия продолжает нести безумные потери в циничной войне против Украины. Число погибших россиян постоянно приближается к отметке в 40 тысяч военных. В Генштабе ВСУ 1 июля опубликовали приблизительные потери России в войне против Украины. Нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить уже 35 750 российских военных. За прошедшие сутки список "двухсотых" пополнили 150 оккупантов.

Актуальные потери врага по состоянию на 1 июля

Танков – 1 577 (+4) единиц.

Боевых бронированных машин – 3 736 (+10) единиц.

Артиллерийских систем – 796 (+6) единиц.

РСЗО – 246 (+0) единиц

Средств ПВО – 105 (+1) единиц.

Самолетов – 217 (+0) единиц.

Вертолетов – 186 (+1) единиц.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) единиц.

Крылатых ракет – 143 единицы.

Кораблей/катеров – 15 (+1) единиц.

Автомобильная техника и автоцистерны – 2 610 (+8) единиц.

Специальной техники – 61 единица.

В Генштабе ВСУ сообщают, что наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении. Напомним, что данные о ликвидированных оккупантах приблизительные. Их невозможно точно подсчитать из-за активных боевых действий.

Что нужно для освобождения оккупированного Херсона

Экс-командир одного из добровольческих полков Украины, офицер ССО Максим Жорин рассказал, что Украина обязательно освободит Херсон. ВСУ уже постепенно приближаются к городу. Однако для успешной деоккупации Херсона требуется западное вооружение. Он подтвердил, что на Херсонском и Запорожском направлениях украинские войска продвигались вперед.

Когда Украина вернет Херсон

По мнению Жорина, конкретную дату назвать сейчас невозможно. Для освобождения Херсона нужно проделать очень много сложной работы. В частности, получить западное вооружение и боеприпасы, освоить его и использовать на первой линии.

Он сообщил, что то количество оружия, которое есть сегодня у ВСУ, не дает возможности сегодня освободить такой большой город. Но в перспективе такая возможность у нас есть.

Обратите внимание – Максим Жорин рассказал о ситуации на фронте и обмене пленными: смотрите видео