Оккупанты пытаются нас окружить, – глава ОВА о ситуации на Киевщине

10 марта 2022 , 09:23
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Ситуация в Киеве за ночь 10 февраля кардинально не изменилась. Российские террористы хотят оцепить нашу столицу.

Окружить Киев оккупанты хотят по 3 направлениям, пока им не удается. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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С каких направлений орки хотят окружить Киев

  • Броварской трассы,
  • Житомирской трассы.
  • Чернобыльского направления.

Вчера мы ожидали более интенсивных боев на Броварской трассе, но российские оккупанты получили хороший отпор, поэтому напряжение немного спало,
– отметил Кулеба.

Он отметил, что область каждый день готовится к тому, что активность будет увеличиваться именно со стороны Броварской трассы.

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Автор: Софія Мінджоса