Оккупанты пытаются нас окружить, – глава ОВА о ситуации на Киевщине

Ситуация в Киеве за ночь 10 февраля кардинально не изменилась. Российские террористы хотят оцепить нашу столицу.

Окружить Киев оккупанты хотят по 3 направлениям, пока им не удается. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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С каких направлений орки хотят окружить Киев

Броварской трассы,

Житомирской трассы.

Чернобыльского направления.

Вчера мы ожидали более интенсивных боев на Броварской трассе, но российские оккупанты получили хороший отпор, поэтому напряжение немного спало,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что область каждый день готовится к тому, что активность будет увеличиваться именно со стороны Броварской трассы.

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