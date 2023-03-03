Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут: главное от Генштаба

Российские оккупанты не прекращают обстреливать украинские населенные пункты и пытаться оцепить наших бойцов в районе Бахмута. Однако воины ВСУ смело держат линию фронта, сдерживая врага.

По данным Генштаба, на вечер 3 марта захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Враг стремится окружить Бахмут

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. В течение суток наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов:

Васюковка,

Дубово-Василевка,

Бахмут Донецкой области.

Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что рядом с районом ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Майорск.

Какая ситуация по другим направлениям

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: противник удерживает подразделения в приграничных районах. Минометные и артиллерийские обстрелы прошли в Медведевке, Сумской и Харьковской областях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы у линии столкновения, но не имел успеха с наступлением.

Авдеевское и Шахтерское направления: противник атаковал наши позиции, совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах около 20 населенных пунктов.

Запорожское и Херсонское направления: противник ведет оборону и осуществил артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности в городе Херсон и городе Очаков Николаевской области, погибли и ранены среди гражданского населения.

оккупанты не прекращают обстрелов

В течение суток противник нанес 30 авиационных и 6 ракетных ударов, а также произвел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Угроза нанесения российской федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины,

– предупредили в Генштабе.

Там добавили, что в Луганской области оккупационные власти оказывают давление на местное население, в частности на наиболее уязвимые слои населения. Они отключили банкоматы, поэтому люди не могут получить пенсии и социальные выплаты. Пенсионерам и другим людям предложили обналичивать в определенные дни, но это не всегда возможно.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения военной техники окупантов, сбила вражеский самолет и беспилотник. Подразделения ракетных войск и артиллерии также нанесли многочисленные удары по объектам противника.

По состоянию на 3 марта в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 захватчиков. Эти данные не включают раненых оккупантов.