Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Запорожья: на линии фронта собрали много техники

В Запорожской области противник готовится к наступлению. Российские войска сконцентрировали много техники на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка.

В Запорожской ОВА сообщили, что силы противника пытаются продвигаться в направлении Запорожья, однако это у них плохо получается. Так что расположение сил на фронте не изменилось.

Ранее Враг пытается сосредоточить усилия по направлению Гуляйполя, – Запорожская ОВА

У украинских воинов – чрезвычайная мотивация

У украинских воинов есть значительное преимущество относительно сил противника, у наших защитников – чрезвычайно высокая мотивация. Также они находятся на своей земле.

Областной центр продолжает готовиться к обороне

Тем временем Запорожье продолжает готовиться к обороне. Полиция работает в усиленном режиме и контролирует соблюдение комендантского часа. Только за последние сутки задержали 41 нарушителя. 17 из них направили в территориальные центры комплектации, где им вручили повестки.

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