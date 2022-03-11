Оккупанты пытаются разворачивать на Юге свою полицейскую инфраструктуру, – Резников

На временно оккупированных территориях Юга россияне пытаются развернуть полицейскую инфраструктуру. Алексей Резников подчеркнул, что скоро придется сворачивать.

Министр обороны заметил, что получив отпор на поле боя, враг усиливает террористические нападения, убивает мирных жителей.

Кстати Благодаря нашим гражданам у украинской армии другая мотивация, чем у захватчиков, – Резников

Систематические удары по Харькову, атака с неба на Днепр, Луцк, Ивано-Франковск и другие города тому доказательства. По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в заложниках, устроив подлинный акт геноцида.

Важно – ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине: