Оккупанты пытаются установить контроль над Северском и продвинуться в направлении Бахмута

россия уже 144 дня полномасштабно атакует Украину. Враги пытаются продвигаться в Донецкой области.

Об этом 17 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут", – написали в Генштабе.