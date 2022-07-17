Оккупанты пытаются установить контроль над Северском и продвинуться в направлении Бахмута
17 июля 2022 , 18:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
россия уже 144 дня полномасштабно атакует Украину. Враги пытаются продвигаться в Донецкой области.
Об этом 17 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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"На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут", – написали в Генштабе.