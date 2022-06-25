Оккупанты пытались атаковать украинские позиции вблизи границы с Россией – штурм был подавлен

Российские захватчики продолжают наступление в Харьковской области, атакуя как позиции украинских защитников, так и нанося удар по гражданским объектам инфраструктуры.

В Харьковской области российские кафиры пытаются атаковать в разных направлениях. Среди них и села, что вблизи границы с Россией.

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По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, 24 июня была предпринята попытка штурма села Уды. Оно расположено на севере Харьковской области вблизи границы с Украиной. Но действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел.

Враг пытается удержаться

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, сообщили украинские военные.

Вместе с тем продолжаются систематические обстрелы. Враг совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища, северо-восточнее Харькова.

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Также враг нанес авиаудару с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.

Какая ситуация на границах Украины

На Северском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск.

Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.

Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности белорусской армии существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны.

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Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях.

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