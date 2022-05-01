Оккупанты пытались идти в Изюмском направлении, но потеряли много техники

Изюмское направление остается горячей точкой в Харьковской области. Там оккупанты снова пытались вести наступательные действия, однако Вооруженные Силы Украины не оставили шансов оккупантам.

Оккупанты понесли большие потери

О ситуации в Изюмском направлении рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в этом направлении россияне продолжают вести наступательные действия.

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Как сообщил Синегубов, попытки оккупантов неудачны из-за обороны ВСУ. Наши защитники нанесли врагу значительные потери.

Благодаря эффективным действиям наших защитников эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты еще раз понесли большие потери в живой силе и технике,

– сообщил глава Харьковской ОВА.

Ситуация в Харьковской области

Синегубов также сообщил, что войска агрессора вели обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка.

По его словам, оккупанты понесли большие потери в районе поселка Старый Салтов.

Жители Харьковщины продолжают страдать от обстрелов со стороны россиян

В воскресенье, 1 мая, российские захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку.

По области подверглись обстрелам:

Богодухов;

Золочев;

Малая Даниловка.

В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения.

В Харьковской области ранили начальника генштаба России

Начальник генштаба России Валерий Герасимов лично отправился руководить боями на Изюмском направлении. В субботу, 1 мая, появилась информация, что Герасимов может быть ранен в Украине.

Впоследствии в Министерстве внутренних дел подтвердили, что начальник генштаба России действительно находился под Изюмом. Однако его ранение не подтвердили.

По предварительной информации, у захватчиков есть проблемы на Изюмском направлении. Вооруженные Силы Украины провели к северу от Харькова успешные контратаки.

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