Оккупанты пытались устроить провокацию против Халюка Байрактара: ГУР сорвало эту попытку

Украинские разведчики сорвали провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Он известен своей решительной поддержкой украинского народа.

Как рассказали в ГУР Минобороны, за провокацией стояли российские спецслужбы.

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Что хотел сделать враг

Наши разведчики рассказали, что оккупанты пытались освоить технологию deepfake. Она базируется на искусственном интеллекте и позволяет создать фальшивое видео, где известный человек вроде бы говорит не свойственные ему вещи. В этот раз россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar Defence, производящей знаменитые беспилотники Байрактар, Халюком Байрактаром.

Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого, собственно, было создано с помощью технологии deepfake.

Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым "секретарем компании Baykar". Следовательно, и отвечать на вопрос: "а что же произошло сегодня с Крымским мостом?",

– объяснили разведчики.

Целью этой плохо подготовленной акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены, и они будут привлечены к ответственности.

Как россияне пытались устроить провокацию против Халюка Байрактара: дважды видео

Еще ранее производитель Bayraktar Халюк Байрактар заверил, что никогда не будет продавать свои беспилотники России. Также в комментарии он заявил о поддержке Украины.

Сотрудничество Украины и Турции будет только углубляться

Еще в начале сентября Владимир Зеленский в Киеве принял гендиректора турецкой компании "Байкар" Халука Байрактара. Во время встречи стороны подняли вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.

Также Зеленский и Байрактар ​​обсудили детали строительства завода Байкар в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей. Президент вручил Байрактару орден "За заслуги" I степени, высоко оценив вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности ВСУ.

Еще до вторжения России министр обороны Алексей Резников анонсировал, что в Украине будет построен завод Bayraktar и учебный центр пилотов. Резников заявлял, что Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган должны подписать соглашение о сотрудничестве в сфере военных технологий. Вторжение России, к сожалению, отсрочило открытие завода.

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