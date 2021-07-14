Оккупанты ранили двоих военных, один боец в тяжелом состоянии

С самого утра боевики продолжают бить по позициям украинских военных. К сожалению, вражеское оружие достало воинов ВСУ: один из военных в тяжелом состоянии.

В течение 14 июля боевики 10 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов 2 военнослужащих получили ранения.

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Один из военных в тяжелом состоянии

В течение дня на Донбассе было неспокойно: боевики обстреляли позиции ВСУ возле 8 населенных пунктов. Где именно украинские защитники получили ранения, в штабе ООС не уточняют.

Там отметили: воинам оперативно оказали медицинскую помощь и транспортировали в госпиталь. Один раненый в удовлетворительном состоянии здоровья, другой же – в тяжелом.

На обстрелы российских наемников украинские военные открывали ответный огонь.

Где стреляли оккупанты в течение 14 июля

Неподалеку от Луганского дважды обстреляли украинские позиции из минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Песков стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки оккупанты применили артиллерию и минометы 120 калибра.

Неподалеку от Светлодарска вели огонь из минометов 82 калибра, а вблизи Водяного еще и из минометов 120 калибра.

Возле Красногоровки вражеские войска били из тех же минометов 120 калибра.

В районе Новоалександровки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Обо всех нарушениях штаб ВСУ сообщил представителям миссии ОБСЕ. Военные добавили: ситуация в районе Операции объединенных сил остается контролируемой.