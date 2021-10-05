Оккупанты ранили еще одного нашего защитника: в каком он состоянии

Пророссийские боевики продолжают пренебрегать перемирием, срывая режим прекращения огня. Вечером 5 октября оккупанты ранили еще одного нашего военного.

Враг совершил обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Важно Российские оккупанты готовятся к активизации обстрелов на Донбассе, – разведка

В каком состоянии наш военный

После обстрела оккупантов наш защитник получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– пишет Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Заметим, что с начала текущих суток, 5 октября, оккупанты обстреляли позиции украинских военных минимум 3 раза. В результате вражеских атак один из украинских военных получил осколочное ранение.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение 4 октября боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били возле Лебединского, Новотошковского.

Обстреливали из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили их прекратить огневую активность. К счастью, потерь среди военнослужащих ООС нет.

Кроме того, в Луганской области боевики применили вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, который пересек линию разграничения.