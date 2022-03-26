Оккупанты "расконсервируют" непригодные танки и ведут скрытую мобилизацию, – Минобороны

Российские военные продолжают нести значительные потери. В Минобороны сообщили, что РФ ведет скрытую мобилизацию, а кафиров доукомплектовывает устаревшими танками, которые непригодны к использованию.

Минбороны уверяет, что российское военное руководство скрывает реальные потери личного состава и техники.

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Из-за неотложной необходимости пополнения потерь оккупанты проводят мероприятия скрытой мобилизации и снимают технику с длительного хранения.

Так, с целью доукомплектования отдельных подразделений 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии с длительного хранения сняли танки Т-72. Эта техника находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и разукомплектована,

– сообщили в Минобороны.

Кроме того, военное руководство оккупантов пытается убедить собственное население в плановом достижении всех целей поставленных вооруженными силами РФ.

К слову, СБУ показала разбитую технику российских захватчиков среди леса. В ведомстве ее вид сравнили с картиной художника Ивана Шишкина. Эффектное фото – смотрите в статье.

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