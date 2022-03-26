Міноборони запевняє, що російське військове керівництво приховує реальні втрати особового складу та техніки.

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Через нагальну необхідність поповнення втрат окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та знімають техніки з довготривалого зберігання.

Так, з метою доукомплектування окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії, з тривалого зберігання зняли танки Т-72. Ця техніка знаходиться у вкрай незадовільному технічному стані та розукомплектована,

– повідомили в Міноборони.

Окрім того, військове керівництво окупантів намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам РФ.

До слова, СБУ показала розтрощену техніку російських загарбників посеред лісу. У відомстві її вигляд порівняли з картиною художника Івана Шишкіна. Ефектне фото – дивіться у статті.

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