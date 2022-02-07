Оккупанты распространили фейк о "наемниках из Польши" на Донбассе

Российские пропагандисты не остановились на том, что "увидели на Донбассе американских наемников", теперь очередь дошла и до польских. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины уверяют, что это очередной фейк.

О прибытии "польских наемников" на Донбасс сообщили в одной из так называемых "республик боевиков". Эту "новость" подхватили сразу "РИА Новости".

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На Донбассе против оккупантов воюют украинцы

В Украине информацию, которую распространили боевики, сразу опровергли. Они отметили, что представители вооруженных сил других государств не воюют против оккупантов на Донбассе.

Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах,

– говорится в сообщении.

Российские пропагандистские СМИ распространили фейк / Фото из телеграма SPRAVDI

В МИД России ранее неоднократно обвиняли США в попытке "устроить войнушку на Донбассе" . Мол, на украинский Восток уже прибыли американские спецназовцы. Более того, привезли еще и якобы химическое оружие, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

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Последние абсурдные заявления российской пропаганды:

Пропагандисты утверждают, что якобы украинский беспилотник Spectator M1 прилетел на территорию Беларуси для провокаций. Однако, как оказалось, беспилотник был российским.

Российская пропаганда разогнала фейк, что "Нацкорпус" готовит бомбу с ядерными материалами. В политсиле это сразу опровергли.

Ранее Россия также опозорилась нелепым фейком об обстрелах на Донбассе из фантомного оружия.

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