Оккупанты распространяют циничные фейки о "минировании составов с аммиаком"

Россияне не прекращают забрасывать фейки в отношении Украины. На этот раз оккупанты обнародовали информацию о "заминировании украинскими военными складов с аммиаком" на предприятии АЗОТ в Северодонецке.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли это. Соответсвующая информация является циничным фейком россиян.

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Россияне могут совершить диверсии на предприятии

Украинские военные никогда родную землю не доведут до черты экологической катастрофы, отметили в Центре противодействия дезинформации.

В то же время есть оговорки, ведь враг может совершить диверсии на предприятии. В Центре призвали украинцев, проживающих на территории Луганской области, быть бдительными и осторожными.

К слову, с начала войны россияне начали забрасывать все больше фейков. Однако в Украине хорошо знают тактику врага, так что неправдивую и враждебную информацию быстро опровергают.

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