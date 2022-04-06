Оккупанты рассматривают голод как свое оружие, – Зеленский о намерениях срыва посевной
Россия заблокировала украинские порты вместе с судами, загруженными аграрной продукцией. Также захватчики минируют поля. Они делают это, потому что рассматривают голод как свое оружие.
Оружие – против обычных людей, против нас, заявил президент Владимир Зеленский в обращении в парламент Ирландии.
Темы Из-за войны десяткам стран угрожает голод, – Зеленский выступил перед парламентом Ирландии
Зеленский предупредил об угрозе голода
Он напомнил, что Украина – одно из ведущих государств на мировом рынке продовольствия. Без нашего экспорта будет не просто дефицит, а угроза голода в более десятка странах Африки и Азии.
Очевидно, что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены.
Россия хочет сорвать посевную
В Украине сейчас время посевной кампании.
Срывать нам посевную, уничтожать нашу инфраструктуру – это сознательно провоцировать продовольственный кризис,
– подчеркнул президент.
В результате этого кризиса может быть политическая турбулентность и вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится уже традиционной, а также новый массовый поток беженцев, которые будут просто искать, как выжить.
Смотрите выступление Зеленского перед политиками Ирландии: