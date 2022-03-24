Оккупанты рассматривают осаду Киева, как возможность обеспечить себе "безбедную" жизнь
Источник:телеграм-канал СБУ
СБУ продолжает перехватывать разговоры российских наемников. Один из них еще раз доказывает, что оккупанты с огромным удовольствием занимаются грабежом и мародерством.
Оккупанты не могут прорваться в Киев, поэтому они охотно занимаются мародерством в области. Так, один из российских наемников позвонил родственникам, чтобы узнать, насколько удачным был его "улов".
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Наемник кичится награбленным перед родными
В телефонном разговоре он просит узнать, во сколько в России оценивают видеокарту и другие комплектующие к компьютеру. И как только он слышит ответ на вопрос, то с удовольствием выкрикивает: "В принципе, эта командировка меня окупила". После этого два орка заливаются смехом.
Если вы думаете, что он ограничился одним украденным компьютером, то это не так.
Я пойду взламывать квартиры, н***й! Высокоэтажек здесь д***я, десятиэтажных, н***й. Буду взламывать дома,
– подчеркнул оккупант.
Слушайте полностью разговор орка, который хвастается награбленным:
Жена в разговоре попросила мужа не озвучивать все это. Но он смело заявил, что на фоне всего, что совершают российские солдаты, его поступок – не преступление.
Это х***я. Здесь по домам е***т из минометов,
– подчеркнул он.
В СБУ напоминают, что "двухсотым" точно не понадобится награбленное. Так что орк зря радуется, так как есть высокие шансы, что домой его привезут в пакете.
К теме – СБУ накануне опубликовала очередной разговор оккупантов – смотрите видео: