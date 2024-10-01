Андрей Костин назвал это преступление самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта.

Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении – начато расследование по факту очередного военного преступления армии рф

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили вплотную автоматной очередью.

Такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства,

– отметил Генеральный прокурор Андрей Костин

Сейчас проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления.



Досудебное расследование – ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.