Оккупанты расстреляли авто директора Волчанского лесхоза в Харьковской области Сергея Пиева

Вчера, 8 апреля, оккупанты расстреляли авто директора ГП "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева.

Об этом сообщило Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

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Оккупанты продолжают убивать мирных жителей и ни в чем невинных детей. Очередное преступление Россия совершили и в Харьковской области.

Когда Сергей Пиев возвращался домой в конце рабочего дня, решисты обстреляли его автомобиль из стрелкового оружия. В результате мужчина погиб на месте.

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