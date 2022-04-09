Оккупанты расстреляли авто директора Волчанского лесхоза в Харьковской области Сергея Пиева
9 апреля 2022 , 17:45Читати новину українською
Вчера, 8 апреля, оккупанты расстреляли авто директора ГП "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева.
Об этом сообщило Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
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Оккупанты продолжают убивать мирных жителей и ни в чем невинных детей. Очередное преступление Россия совершили и в Харьковской области.
Когда Сергей Пиев возвращался домой в конце рабочего дня, решисты обстреляли его автомобиль из стрелкового оружия. В результате мужчина погиб на месте.
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