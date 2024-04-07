Оккупанты расстреляли безоружных пленных украинских воинов возле Крынков на Херсонщине

В Херсонской области российские захватчики расстреляли троих безоружных военнопленных. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Видео с казнью безоружных украинских военных обнародовали в сети 7 апреля. На кадрах видно, как оккупанты расстреляли трех пленных.

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Россияне казнили еще троих военнопленных

В Офисе генпрокурора сообщили, что 7 апреля 2024 года в одном из телеграм-каналов появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

Оккупанты расстреляли трех военнопленных возле Крынков / Коллаж Офиса генпрокурора

На обнародованных кадрах видно, как представитель вооруженных сил России осуществляет в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно, из автомата. В описании под видео указано, что казнь состоялась вблизи Крынков Олешковской общины Херсонской области.

В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Добавили, что под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Бойцы Путина далеко не впервые расстреливают военнопленных

Заметим, мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала, что с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 россияне казнили по меньшей мере 32 пленных украинских защитников в 12 отдельных случаях.

Отмечалось, что это значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов.

Речь идет сейчас о росте случаев российских казней военнопленных, в интервью "Суспильному" ответил Уполномоченный по правам человека.

Дмитрий Лубенец отметил, не скажет, что фиксируются рост. В то же время добавил, что, к сожалению, российские военные постоянно убивали, пытали наших военнопленных. Из-за того, что это удалось заснять, якобы речь идет о "кардинальном росте".

Отметил, что международные организации якобы "не могут" получить доступ, следовательно, не могут юридически это зафиксировать.

"Когда мы предоставляем объяснения, какие-то дополнительные свидетельства - они это фиксируют. Но это не значит, что этого не было в прошлые годы, или было гораздо меньше", – подчеркнул омбудсмен.

Добавил, что не может подтвердить количество из-за того, что у нас нет видео. Лубинец рассказал, что постоянно пишет международным организациям, мол, есть сведения, что россияне убивают украинских военнопленных, давите на Россию, применяйте новые санкции. Однако, по этой проблеме у них ничего не меняется.

"За этот период, к сожалению, убили не 32 украинских военнопленных, а гораздо больше", – подчеркнул Лубинец.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников. Вечная память и слава Героям!