Оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной: с водителями связи нет

Российские оккупанты продолжают делать все для того, чтобы украинцы не могли выехать из горячих точек. Так, захватчики обстреляли эвакуационные автобусы в Попасной.

Об этом сообщил глава Попаснянской ВГА Николай Ханатов. Он отметил, что эвакуационные автобусы расстреляли, а их водители перестали выходить на связь.

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В Попасную отправили дополнительные автобусы

Ханатов отметил, что накануне из Попасной удалось эвакуировать 31 человека. Но желающих выехать из города было значительно больше. Следовательно, приняли решение отправить туда два дополнительных автобуса. Транспортные средства до пункта назначения доехали, а там уже попали под огонь вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет,

– подчеркнул Ханатов.

Глава ВГА подчеркнул, что очень волнуется за людей, которые отправились на эвакуационных автобусах в Попасную. Это волонтеры, которые взяли на себя смелость вывезти мирное население из города.

Николай Ханатов подчеркнул, что российские военные ежедневно убивают мирное население. Причем, жертвами оккупантов является русскоязычное население, которое они якобы пришли "спасать". Сама же Попасная превратилась в настоящее поле боя.

Волонтеров в Попасной обстреливают не впервые

Также стало известно, что российские захватчики обстреляли автомобиль, в котором были волонтеры, а также полицейский автобус. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в транспортном средстве, в сторону которого оккупанты открыли огонь, находились двое местных жителей, а также винничанин. В результате атаки обошлось без жертв.

Какова сейчас ситуация в Луганской области

В сводке Генерального штаба ВСУ 30 апреля сообщили о том, что оккупанты не прекращают наступление. Их войска движутся на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях.

Отметим, что у руководства российской армии новая цель. Оно стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Следовательно, обстрелы на Донбассе не прекращаются ни днем, ни ночью.

Российские десантники на днях попытались штурмовать боевые позиции украинских военных в Луганской области. Попытки захватчиков успехом не увенчались. Более того, они потеряли значительную часть своего личного состава.

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