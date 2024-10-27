Оккупанты расстреляли гражданских в Селидово: прокуроры начали расследование

Российские захватчики расстреляли гражданский автомобиль и двух женщин в Селидово. Прокуроры начали расследование очередного циничного военного преступления оккупантов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Кроме того, известно и о других случаях расстрелов в Селидово.

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В Селидово россияне расстреливают гражданских в Селидово

Утром 27 октября в сети начала распространяться информация об убийствах оккупантами мирных жителей в городе Селидово. Так, на одном из видео зафиксировано, как российские военные, вероятно, расстреляли автомобиль с гражданским населением. Во время атаки в салоне было два человека – один из них получил ранения.

После инцидента на место прибыли военные Вооруженных Сил Украины и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь. После этого гражданских эвакуировали из-под обстрела. По предварительной информации, инцидент произошел накануне – 24 октября 2024 года.

Кроме того, в сети пишут и о других случаях расстрелов гражданских в Селидово. Так, оккупанты могли также расстрелять двух женщин в городе. Более того, в телеграмм-каналах распространяется информация в районе частного сектора, практически не пострадавшего от активных боевых действий, есть тела погибших гражданских.

То есть эти убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и идентификацию жертв оккупантов. По фактам убийства оккупантами жителей Селидово и расстрела гражданского автомобиля начато расследование о нарушении законов и обычаев ведения войны.