Оккупанты разбомбили Ахтырку: 15 домов повреждено, 1 погибший

Прокуратура начала расследование обстрела жилого микрорайона Ахтырки. Оккупанты использовали запрещенные средства ведения войны.

Враг нанес авиационный удар по Ахтырке 24 марта 2022 около 00:28. Своей целью оккупанты выбрали жилой микрорайон.

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Разрушены и повреждены не менее 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры, линии электросетей. По предварительным данным, погиб один человек. Его тело было обнаружено под завалами жилого дома.

Спасателям также удалось спасти пострадавшую женщину из-под завалов

В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели извлекли из-под завалов четырех пострадавших людей, также проводилось тушение пожаров жилых домов.

Прокуратура проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны