Ворог здійснив авіаційний удар по Охтирці 24 березня 2022 року близько 00:28. Своєю ціллю окупанти обрали жилий мікрорайон.

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Зруйновано та пошкоджено не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. За попередніми даними згинув один чоловік. Його тіло виявили під завалами житлового будинку.

Рятувальникам також вдалося врятувати постраждалу жінку з-під завалів

В інших населених пунктах Охтирщини, по яких ворог наносив авіаційні удари, рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей також проводилось гасіння пожеж житлових будинків.

Прокуратура здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни