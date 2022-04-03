Оккупанты разбомбили могилы участников АТО и ООС в Чернигове: возмутительные кадры

В сети показали последствия российской атаки в Чернигове. Оккупанты разбомбили могилы военных, отдавших жизнь в боях за Украину.

Местные жители показали, как выглядит после российских обстрелов один из секторов на кладбище Яцево. Именно там похоронены бойцы АТО и ООС.

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Россияне разбомбили могилы Героев

На видео видны последствия вражеской атаки, разбиты десятки надгробных плит на могилах военных. "Мы все отстроим. А память о Героях живет в наших сердцах", – говорит его автор.



Разрушенные надгробные плиты на кладбище / Фото "Чернигов оперативный"



Последствия вражеской атаки / Фото "Чернигов оперативный"



Россияне разбомбили могилы защитников Украины / Фото "Чернигов оперативный"

Отметим, что оккупанты продолжают блокирование Чернигова и бьют по жилым кварталам города и позициям ВСУ. Подразделения захватчиков продолжают перегруппировываться.

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